La doi ani de la moartea Piticului Colorado, sotia artistului de circ se iubeste cu alt pitic! Madalina si Ionut formeaza deja un cuplu: ”Felicitari, esti libera sa-ti refaci viata!”

In noiembrie 2016, cel mai cunoscut pitic din Romania, Cristian Serban, alintat ”Piticul Colorado”, murea la doar 34 de ani, rapus de o afectiune la ficat. Artistul de circ, inmormantat in satul natal Sohatu (judesul Calarasi), a lasat in urma o sotie, pe Madalina, dar si o fetita, Eva, astazi in varsta de 2 ani si jumatate.

Dupa o perioada in care s-a ocupat exclusiv de cresterea fetitei, Madalina a revenit in arena de circ, dar si-a refacut recent si viata sentimentala.

Alesul Madalinei este si el pitic si se numeste Ionut, cei doi pozand deja ca doi indragostiti. Imediat, prietenii Madalinei au salutat decizia vaduvei ”Piticului Colorado”. ”Sa fiti fericiti. Iar pe tine iubita daca are cineva de gand sa te judece, o poate face linistit.... este viata ta, si faci ce vrei, dar cred ca ar trebui sa inteleaga ca viata merge mai departe si esti libera sa-ti refaci viata si viitorul!! Felicitari si multa sanatate!”, i-a transmis Madalinei o amica.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.