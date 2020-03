La doi ani dupa ce SOTUL ei s-a stins de cancer, a primit un buchet de flori misterios, la birou. A luat florile, a citit BILETUL si a ramas fara cuvinte. Uite de la cine erau

O femeie din SUA a primit un buchet de flori superb la locul de munca, iar asta a impresionat mii de oameni. Iata de ce.

Totul a fost povestit de catre o colega de serviciu, care a fost atat de impresionata de ceea ce s-a intamplt incat a vrut sa impartaseasca asta cu intreaga lume. Iata ce s-a intamplat si ce a scris:

,,Am avut ocazia ca fiu martora unei povesti de iubire ca in filme. Aceste flori au fost livrate azi pentru o doamna cu care lucrez. Ele sunt de la sotul ei care a murit in urma cu doi ani. De fiecare sarbatoare sau aniversare de cand a murit, ea primeste mereu flori, cadouri sau bijuterii de la el. Inainte sa se stinga el a pregatit totul pentru asta, voia ca ea sa nu se simta singura in acele zile pe care urma sa le petreaca singura, fara el.

Va povestesc si voua totul nu numai pentru ca e uimitor si pentru ca imi incalzeste inima, dar si pentru a arata fetelor si femeilor ca iubirea adevarata exista. Nu trebuie sa te multumesti cu cineva doar fiindca crezi ca nu te va iubi nimeni. Nu trebuie sa suporti sa fii inselata sau mintita, nu trebuie sa accepti sa ti se vorbeasca urat. Esti un premiu care trebuie castigat, si exista cineva acolo care te va iubi pentru totdeauna, chiar si din lumea de dincolo. Sper ca povestea asta sa va lumineze ziua.”

