La farmacia soției ministrului Sanatații, maștile se vand cu 15 lei și fara bon fiscal

O filmare cu camera ascunsă la farmacia soției ministrului Sănătății din Huși arată că prețurile sunt exagerate și nici nu se emite bon fiscal, scriu jurnaliștii de la bzi.ro. La farmacia Crataegus Pharma din Huși, care aparține familiei lui Nelu Tătaru, măştile se vând la preţul de 15 lei, un preț piperat față de cele