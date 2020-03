La fix: Scenariul 3 de COVID-19 ii ofera ministrului Costache acoperire pentru incalcarea regulii privind autoizolarea

Victor Costache are voie, de sâmbătă, ora 16.00, să iasă din izolare dacă poartă mască sanitară și stă la minimum 5 metri distanță de alte persoane care nu sunt bolnave. Asta în contextul în care ministrul sănătății a ignorat nu doar obligația autoizolării, conform ordinului pe care chiar el l-a semnat și care prevede sancțiuni The post La fix: Scenariul 3 de COVID-19 îi oferă ministrului Costache acoperire pentru încălcarea regulii privind autoizolarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.