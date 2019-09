La Gomera ruleaza la Cinema Ateneu. Invitati: Catrinel Marlon, Corneliu Porumboiu - FOTO

Gomera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, va rula intr-o proiectie de gala, in prezenta regizorului si a actritei Catrinel Marlon, duminica, 15 septembrie 2019, de la ora 19.00, la Cinema Ateneu. Comedia a fost desemnata propunerea Romaniei pentru o nominalizare la categoria „Cel mai bun film strain” a premiilor Oscar 2020. Filmul, cu Vlad Ivanov in rol principal, a avut premiera mondiala la Festivalul de la Cannes, unde a fost selectat in competitie. Critica de specialitate l-a caracterizat ca fiind un film noir cu accente comice si minunate rasturnari de situatie. Dupa Cannes, lungmetrajul a fost selectat la Sydney FF, Festival International de La Rochelle, V ...