La Iași, nu mai exista locuri la ATI. Spitalul lui Tataru nu poate fi utilizat

Toate paturile de Terapie Intensivă din municipiul Iaşi care tratează bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, şefii sistemului sanitar ieşean căutând soluţii pentru internarea cazurilor grave în spitale din alte localităţi, informează News.ro. Cele 41 de paturi la ATI disponibile în spitalele din municipiul Iaşi pentru bolnavii de Covid-19 sunt ocupate, urmând ca pacienţii cu forme grave să […]