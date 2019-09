La INML a fost reconstituit scheletul din fragmentele osoase gasite la Gheorghe Dinca

alexandra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Moment crucial in ancheta dramei de la Caracal. La INML a fost reconstituit scheletul din fragmentele osoase gasite in butoiul in care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ars corpul adolescentei Alexandra Macesanu. Aceasta reconstituire, afirma surse judiciare, a putut fi realizata intrucat au fost regasite resturi scheletale din toate fragmentele anatomice ale corpului. Inca doi politisti pusi sub acuzare in cazul "Caracal" Inspectia Judiciara a confirmat faptul ca politistii puteau intra in casa lui Gheorghe Dinca fara mandat De asemenea, s-a inceput si reconstituirea scheletului din fragmentele scheletale gasite in liziera, care au fost descoperite de anchetatori in baza indicatiilor date de Ghe ...