La Iulius Mall se exploreaza planeta Marte! Vino sa vizitezi expozitia interactiva ''FIRST KIDS ON MARS''! - FOTO

Pana pe 30 septembrie 2019, copiii au ocazia, la Iulius Mall Iasi, sa se distreze si sa invete despre Univers si planeta Marte, in cadrul expozitiei „First Kids on Mars". Micilor curiosi li s-a pregatit un circuit cu „misiuni" spatiale, pe care il realizeaza cu ajutorul animatorilor. Intreaga expozitie este alcatuita din elemente de butaforie de cea mai inalta calitate, iar tehnologiile moderne faciliteaza descoperirea lumii astronautilor de catre cei mici. In premiera la Iulius Mall Iasi, expozitia „First Kids on Mars" le ofera prichindeilor o oportunitate inedita de a-si petrece timpul liber si, in acelasi timp, de a descoperi lucruri noi. Organizatorii au pregatit o „ca ...