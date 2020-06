'La meciul cu CFR Cluj o sa promovam tineri', spune Gigi Becali

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marţi, că la meciul cu CFR Cluj din play-off-ul Ligii I va trimite pe teren o echipă formată din juniori, aşa cum a procedat CSU Craiova în partida cu FC Viitorul, din finalul sezonului 2016/2017, când echipa lui Gheorghe Hagi a devenit campioană, potrivit news.ro.

"Aşa se întâmplă în viaţă, nu e răzbunare. Vreau şi eu să iau modelul lor, nu ştiu, nu mă pricep prea bine, iau şi eu modelul lui Craiova lui Rotaru. Adică eu mă iau după ei, că nu mă pricep şi atunci dacă ei zic că trebuie să promovezi tineri, o să promovez şi eu tineri, nu? Dacă nu mă pricep. Nu mă intereseă pe mine cine ia campionatul, nu e problema mea, numai că CFR Cluj când a jucat cu Viitorul, în ultima etapă, acum doi ani, au jucat fotbal şi nu au promovat tineri, pe când Craiova are o tehnică şi o strategie mai deşteaptă, promovează tineri. Au promovat doi tineri, despre care nu am mai auzit de ei. Vreau şi eu să văd cum este să joace 7-8 jucători de 18 ani, să vedem, poate sunt mai buni. De aia e bine în viaţă să fii corect şi drept, ca să nu ţi se răsplătească aşa cum ai făcut.

Păi, ce, ei sunt destepţi să promoveze tineri şi eu sunt mai prost? Promovez şi eu tineri. Trebuie să avem respect şi nu a existat respect şi, în viaţă, ce dai aşa ai. Dacă comisa (n.r. - de disciplină) consideră că e normal, atunci eu nu am ştiu, fac şi eu dacă e normal şi regulamentar, promovez şi eu tineri. Sunt foarte curios, că se zice că avem foarte mulţi tineri buni. Sunt aşa de curios de tineri încât vreau să-i văd şi eu. Abia aştept, sunt aşa de nerăbdător să-i văd. Promovez tineri numai dacă nu mai am şanse la... Adică suntem în mare parte calificaţi (n.r. - în cupele europene). Ce, promovăm tineri, aşa? Nu putem asta. Promovăm tineri dacă batem Botoşaniul şi Craiova, îi promovăm pe tineri. Dacă nu, trebuie să punem jucătorii, că nu putem să riscăm", a declarat Becali, al ProX.

Omul de afaceri a spus că îi mai acordă şanse atacantului Adrian Petre, nu însă şi fudaşului Andrei Miron.

"Nu sunt încă dezamăgit aşa de tare de Adrian Petre. Este atacant, dar dacă nu a dat niciun gol, cum să mai fii... El are nişte calităţi, nu se loveşte mingea ca de perete, are calităţi, are viteză, dar părerea mea este că trebuie să lucreze mai mult, să fie mai serios în muncă. S-ar putea să-l salvăm pe Petre, dar Miron, să mă ierte, dar... După aia nu mai pot să cert echipa. Dacă joc eu fundaş central, joc şi eu la 62 de ani mai bine ca el. Pe cuvânt că joc mai bine ca el", a precizat Becali.

Patronul FCSB este dispus din nou să colaboreze cu antrenorii Laurenţiu Reghecampf şi Nicolae Dică, dar spune că nu-l dă afară acum pe Bogdan Argeş Vintilă.

"El (n.r. - Reghecampf) mi-a spus mie. Nu poate să spună lucrurile astea, că are un contract şi poate să aibă belele. Mi-a spus: . Un fel de încurajare, un fel de prietenie. Dar eu nu-l dau afară pe Vintilă. Acum nu are rost să vorbim de asta, aşteptăm să vedem ce se întâmplă. Ce să vorbim, dacă peşetele e în mare, punem noi tigaia pe foc? Stai să prindem peştele, după aia punem tigaia pe foc. Şi cu Nicolae Dică (n.r. - ar colabora), de ce nu? E cuminte om, am rămas prieten cu el, nu am nicio treabă, de ce să nu colaborez cu el? Dar nu are rost să vorbim acum, că nu-l dau afară pe Vintilă. Vedem ce se întâmplă, ce tineri promovăm", a adăugat Gigi Becali.

Formaţia FCSB a fost învinsă, luni, în deplasare, cu scorul de 3-2, de echipa Astra Giurgiu, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii I. FCSB a condus cu 2-0, însă giurgiuvenii au revenit şi au obţinut victoria.

Pentru Astra au marcat Alibec '36, '80 şi Seto '53, iar pentru FCSB au punctat Popescu '18 şi Man '29.