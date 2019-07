La multi ani, de Ziua Frantei!

Astăzi, se sărbătoreşte Ziua Naţională a Franţei, 14 iulie marcând sfârşitul a ceea ce s-a numit „Vechiul Regim” şi, în acelaşi timp, începutul unei noi ere, după ce, în anul 1789, populaţia Parisului lua cu asalt vechea fortăreaţă a Bastiliei, considerată simbol al absolutismului.După acest moment, încep cele mai importante evenimente ale Revoluţiei Franceze şi, odată cu ele, sfârşitul regimului absolutist. Un an mai târziu, francezii au sărbătorit această victorie printr-o mare adunare populară pe Champs De Mars, la Paris, şi numită „Sărbătoarea Federaţiei”.În anul 1880, Benjamin Raspail propune un proiect de lege prin care Republica Franceză adoptă ca sărbătoare naţională ziua de 14 iulie, iar de atunci este celebrată în fiecare an. Cu ocazia acestei zile, la Paris are loc tradiţionala defilare militară pe Champs-Elysees, iar seara oraşul este puternic iluminat şi se aprind artificii multicolore.