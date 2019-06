La multi ani, maestre! Actorul Petru Ciubotaru implineste o venerabila varsta

1964 Petru Ciubotaru alaturi de Stefan Dancinescu si Lidia Nicolau in Palaria florentina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 11 iunie, o sarbatoare emotionanta atat pentru intreaga echipa a Teatrului National Iasi, cat si pentru publicul sau: aniversarea celor 80 de ani de viata ai marelui actor Petru Ciubotaru. Ii este sarbatorit talentul urias, bucuria molipsitoare cu care traieste fiecare clipa, umorul inegalabil, pasiunea neobosita si devotamentul sau total, timp de 55 de ani, pentru scena ieseana de teatru. In aceasta seara, spectacolul „Tradari. Hamlet”, un studiu Shakespeare in regia lui Ovidiu Lazar, este dedicat actorului Petru Ciubotaru si spectatorilor care, timp de 55 de ani, i-au stat alaturi, si-au acordat inimile ...