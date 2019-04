La munte s-a intors iarna. A nins abundent in Bucegi si de Florii va ploua toata tara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fi primavara din calendar, dar la munte este un peisaj autentic de iarna. A nins abundent in Bucegi, pe creste, dar si la altitudini joase, in unele statiuni. Turistii care au decis sa petreaca de Florii sau de Pastele Catolic la munte, au avut parte de o surpriza uriasa. A nins abundent in Muntii Bucegi, pe creste, dar si pe statiunile din Valea Prahovei. Multi dintre turisti sunt incantati de peisaj, dar au fost si turisti care au venit complet nepregatiti pentru o asemenea atmosfera. Duminica, in ziua de Florii, vremea aduce ploi in majoritatea regiunilor In duminica Floriilor va fi destul de rece in aproape jumatate de tara, cu temperaturi normale insa in vest , sud vest si centru. In schimb.va ploua toata ziua apr ...