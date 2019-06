La Muzeul de Arta din Constanta: Expozitia Gestul in desen / Desenul pe panza“ - un regal artistic din care ne putem infrupta“ cu totii (galerie foto+video)

Au cuvântul expozanții...

Începând de vineri, 14 iunie, la parterul Muzeului de Artă din Constanța poate fi vizitată expoziția-experiment „Gestul în desen / Desenul pe pânză”, eveniment cultural al cărui partener media a fost ZIUA de Constanța, cotidianul implicându-se, cu sprijinul drd. Anastasia Stoiciu, în promovarea fiecăruia dintre cei 30 de artiști portretizați, dar și expozanți.Așadar, în cele patru săli de la parter expun alături de artistul plastic și profesorul universitar- autor a 30 de portrete - o seamă de artiști aflați în cele mai diverse posturi... în civilie - graficieni, pictori, sculptori, membri ai Academiei Române, profesori de liceu, profesori universitari, personalități din muzică, medici, polițiști.În prima sală, alături de portretele semnate Florin Stoiciu se găsește o sculptură semnată. Expoziția continuă, în ordinea încăperilor, cu lucrări semnate de(organizatorul expoziției și soția protagonistului),Napoleon Tiron, Rareș Pantea, Emilia Kiss, Marieta Besu, Ion Tițoiu, Cristian Tarbă, Gheorghe Caruțiu, Anca Ciofîrlă, Mihai Tugearu, Gavril Kovacs, Zuzu Caratănase, Gheorghe Fărcășiu, Ovidiu Ionescu, Mariana Constantinescu, Răzvan Dragoș, Aurel Bulacu, Valeriu Sepi, Monica Stoian, Sofia Ovejan, Emil Fronescu. În cea de-a patra sală, a maeștrilor, se găsesc lucrărilor a doi membri ai Academiei Române -șiVernisajul de vineri, 14 mai, a fost deschis de dr., directorul muzeului-gazdă: „Expoziția are în mod cert valoarea unui model educațional, despre care se vorbește intens în ziua de astăzi, dar despre care s-a vorbit dintotdeauna pentru că avem nevoie de modele. Acesta poate să fie abordat în contemporaneitate pe două paliere. Pe de o parte, «domnule, nu mai avem niciun fel de modele» și celălalt care spune că «avem modele în contemporaneitate», iar din această categorie fecundă face parte Florin Stoiciu, care și-a propus prin intermediul acestei expoziții să ofere un demers didactic, așadar educațional.Și dacă expoziția a pornit de la un mesaj pe care profesorul îl transmite învățăceilor, sigur că dimensiunile acestei expoziții și mai ales anvergura ei au depășit cu totul intenția originară a autorului. Dar s-a descurcat perfect... O expoziție care reprezintă un model și, mai mult decât atât, l-a asociat agapei, discuției prietenești din care se nasc idei și care adună laolaltă oameni care gândesc la fel sau care nu gândesc la fel, dar simt nevoia să și adune aceste gânduri și să le exprime într-o formă plastică.Expoziția este mult mai mult decât Gestul în desen. Pentru că desenul în fond este ideea, iar fără desen nu poate exista artă, pentru că este baza pe care construiești totul. Pentru că ai pentru asta la dispoziție gândurile, ideile creatoare. Un desen este șarpanta oricărei construcții monumentale și, în general, a oricărei imagini”, afirma dr. Doina Păuleanu, adăugând că organizatorul expoziției a decis să ofere fiecărui artist propriul portret.Pe de altă parte, artistul-protagonist s-a declarat obosit la capătul unui travaliu în care a avut de gestionat orgolii, stări și atitudini diferite. Dar fericit că expune alături de profesorii săi - Aurel Bulacu, din gimnaziu, și Mircia Dumitrescu - din facultate. „Pe toți cei 28 de artiști pe care îi vedeți, în afara faptului că sunt cei mai buni din țara asta, sunt foarte buni prieteni, nu știu dacă între ei neapărat, dar cu mine în mod cert. Vă doresc să vă bucurați, așa cum ne-am bucurat noi de șansa de a expune în singurul muzeu din România al cărui spațiu îți permite să faci o expoziție de genul acesta”. Probabil și cu referire la faptul că expoziția va pleca apoi la Galați, unde e nevoie să fie selectate doar vreo 35 de piese...Așteptat îndelung, dar întârziat motivat, întrucât pe Autostrada Soarelui avusese loc un carambol,mărturisea: „Sunt foarte plăcut impresionat în primul rând, pentru că recunosc că nu sunt obișnuit să expun. O singură dată am mai expus în Germania, prin 1979-1980, dar mi s-a confiscat toată expoziția pentru că formația Phoenix avea datorii uriașe. Simt o atmosferă anume, tablourile acestea emană o energie și mă simt de parcă plutesc, cumva nesigur“.Întrebat ce a fost mai întâi, muzica sau pictura, ne-a mărturisit că ambele. „Maică-mea m-a dat să învăț la pian, tata făcea mandolină, am cântat și la mandolină, și la acordeon, dar din clasa a VII-a am fost acceptat la Liceul de Artă din Timișoara. Eu de fapt sunt profesor de arte plastice și chitarist amator”, a mai declarat fondatorul trupei Phoenix. Adăugând că la succesul acestui vernisaj a contribuit și campania de presă pe care cotidianul ZIUA de Constanța a făcut-o evenimentului și expozanților.„Trebuie să contribuim fiecare la întărirea spiritului și sufletului, pentru că pierdem ceea ce este mai valoros... spiritul. Nu câți bani avem sau cu ce mașini circulăm. Și este păcat, pentru că am ajuns o societate de consum ieftin și prost. Mi-amintesc că în 1970, când Ceaușescu a cerut ca toată arta să se bazeze pe folclorul românesc, nu a mai știut lumea ce să cânte. Atunci am descoperit în arhivele Electrecordului înregistrări de pe vremea când nu exista magnetofon, ci pe cilindrul de ceară al lui Edison. Stăteam cu Ioji (Kappl) - cât am stat două luni închiși în casă - și plângeam și ni se ridică părul de găină ascultând muzică arhaică, ritualuri și datini precreștine din Balcani și de acolo am construit și am făcut ce am făcut. Iar astăzi trupa tânără are poate cei mai talentați membri din câți au fost vreodată. Și sunt fericit că mergem mai departe și nu ne dăm bătuți”.Prietenul și fostul său coleg de trupă Valeriu Sepi declara că experimente didactice de genul expoziției de față ar trebui făcute de trei ori pe an, în fiecare oraș, pentru că ele demonstrează demersul trecerii gândului pe pânză. „Așa cum spunea și domnul Stoiciu, desenul este exact expresia gândirii. E primul pas. După aceea pictezi și faci compoziții și abstracțiuni, alte lucruri care provin de la desenul inițial”.Emil Fronescu iese la pensie în toamnă din cadrul Poliției de frontieră Tulcea, dar asta nu l-a împiedicat să devină student la Facultatea de Arte. „Nefiind conectat permanent la suflul artistic, te amâni, așa că am considerat că a venit și momentul să mă dedic pasiunii mele. Sincer, m-au îndemnat colegii de la Tulcea, în special Traian Oancea. Iar campania ziarului ZIUA de Constanța mi s-a părut unică. Nu am mai văzut să se mai facă așa ceva în România. Toate mulțumirile pentru promovare!”La polul opus al... studenției, masteranda Monica Stoian, în fapt medic diabetolog, ne declara că a fost fascinată de domeniul artistic înainte de a ajunge medic. Iar acum reușește să-i confere o formă... oficială. „Cea mai bună dovadă că ceea ce ești până la urmă iese la suprafață, chiar dacă la un moment dat te mai abați din drum. Suntem oameni cu sentimente, vibrăm la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru... Dincolo de diplomă, am învățat foarte multe lucruri”. Cât despre unica sa lucrare din expoziție (dar va urma un vernisaj după disertație...), ne-a povestit că este o joacă precum cea din copilărie, dar cu culori cerate pe pânză, fără un plan anume... și reprezintă căutarea ultimilor ani de studiu.În completarea celor afirmate de Florin Stoiciu în deschiderea vernisajului, Emil Raportoru declara că Stoiciu este un erou, care a gestionat nu numai orgolii, ci și întrebări de genul „Cine mai expune? Ca să știu dacă vin și eu“. „A făcut un lucru extraordinar. Iar implicarea dvs. ca partener media mi s-a părut făcută ca la carte, cu trei artiști prezentați pe zi, în mini-interviuri interesante și care, iată, în final a condus la succesul acestui vernisaj, care nu se prea întâmplă nici în Occident”.De aceeași părere a fost și Aurel Bulacu, care a felicitat ZIUA de Constanța că a făcut parte din echipa aceasta puternică a artistului Florin Stoiciu. „Am urmărit în fiecare zi mini-interviurile și mi s-a părut că toți au răspuns sincer și uite am ajuns să ne bucurăm rău de tot de expoziția aceasta”.



