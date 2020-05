La Nadlac se asteapta intre 5 si 8 ore pentru trecerea granitei UPDATE Oamenii s-au revoltat, s-au mai deschis doua puncte de frontiera

Timpul de asteptare la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac este, sambata, de 5 ore la iesirea din tara si de peste 7 ore la intrarea in tara, coloanele de masini depasind opt kilometri pe ambele sensuri. Toate persoanele care trec granita sunt verificte epidemiologic, fie la intrarea in Romania, fie la intrarea in Ungaria.