La o ecografie de rutina, i-au spus ca fatul are probleme

Olesia, o tanara din Rusia, a fost in culmea fericirii in momentul in care a aflat ca este insarcinata.

Sarcina a decurs normal, pana cand, la o ecografie, femeia a fost avertizata ca va avea un bebelus cu malformatii. „Manutele lui nu se dezvolta si toate organele interne sunt marite”. Parintii au suportat cu greu vestea primita, dar nicio clipa nu s-a gandit sa renunte. Cuvintele medicului le strapungeau inimile ca un cutit: „Intelegeti ca aceasta este o cruce, pe care va trebui sa o duceti toata viata?! Un copil invalid! Veti fi aratati cu degetul! Veti munci doar pentru medicamente si va veti ruga ca el sa moara mai repede!”

Olesia plangea iar Eugen, tatal copilului, strangea coltul mesei atat de tare, incat i se albisera degetele. Cu toate acestea, ei au avut puterea si au zis „Copilul nostru se va naste!”. Atunci, medicul le-a intins o foaie si le-a spus: „Este treaba voastra. Scrieti o declaratie, in care sa specificati ca cunoasteti rezultatele ecografiei, pentru ca pe viitor sa nu existe reclamatii”

Lunile pana la nastere treceau, dar nu si grijile mamicii care se gandea cum va fi baiatul ei. Intre timp, Eugen se straduia din rasputeri sa nu se gandeasca la cuvintele medicului si nici nu voia sa isi intristeze sotia. Asa ca a transformat dormitorul in camera pentru copii. Singur a facut patutul.

Intr-o noapte rece de decembrie Olesiei i s-a rupt apa. Eugen si-a dus sotia la spital, iar apoi a scuturat zapada de pe o banca, a pus pe ea geaca Olesiei si s-a asezat.

Peste trei ore sala de nasteri s-a umplut de un tipat puternic. „Aveti o fetita!” Si un ghemulet cald a fost asezat pe pieptul Olesiei. Iar manutele… manutele erau intregi. Doctorita a iesit in curte. Acolo l-a vazut pe Eugen. „Domnule, domnule, aveti o fetita! Felicitari! Si ea este absolut sanatoasa!” Eugen statea si privea locul, in care se afla doctorita. „Sanatoasa…” — ii rasuna in urechi ca un ecou.

Mai tarziu, ecografia a confirmat ca Nadejda era complet sanatoasa. Iar Olesiei i s-a descoperit un fibrom uterin urias. Aparent, malformatia pe care au vazut-o atunci la ecografie era aceasta afectiune puternica. Atunci, Olesia a fost repede operata. Din pacate, a fost necesara indepartarea tuturor organelor feminine. Olesia mangaia parul fiicei sale adormite si se gandea ingrozita la ce putea sa se intample, daca se lasa atunci convinsa de doctorita…

Iata o fotografie cu micuta Nadejda:

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.