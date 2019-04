La Ovidiu, se joaca FC Viitorul - FCSB. Un nou duel teribil! Trupa lui Hagi vine dupa trei victorii la rand

Etapa a şasea a turneului play-off din Liga 1 aduce un nou meci de gală la Ovidiu, FC Viitorul întâlnind FCSB, duminică, 21 aprilie, de la ora 21.00. În clasament, trupa lui Hagi este pe locul patru, cu 29 de puncte, în vreme ce FCSB, aflată în urmărirea liderului CFR Cluj, ocupă poziţia secundă, cu 35 de puncte.FCSB nu-şi mai permite paşi greşiţi, dacă vrea să mai spere la titlu, în vreme ce FC Viitorul are şi ca obiectiv principal locul trei, astfel că vizează şi ea victoria, cum o face de altfel la fiecare meci, aceasta fiind mentalitatea puştilor lui Hagi. Fiecare meci la victorie! Iar când adversarul e unul de calibru, precum FCSB, dorinţa de a câştiga e cu atât mai mare.„Avem nişte meciuri atât de frumoase în play-off! Nu ne apasă presiunea, în schimb pe Craiova, Steaua sau CFR - da! Să se aştepte că le va fi foarte greu cu noi. Să se pregătească, să nu doarmă cumva, întrucât jucăm bine. Vor fi meciuri deosebite. Eu îmi pregătesc echipa să câştige, să aibă încredere, credinţă şi curaj. Am trei de C. Eu cu băieţii aşa vorbesc, aşa îmi termin speech-urile“, a spus Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.În turul turneului play-off, echipa de pe litoral a învins FCSB în deplasare cu 2-1 (Calcan 15, I. Hagi 65 / Fl. Coman 40). Dacă se va impune şi duminică seară, FC Viitorul ar ajunge la patru victorii la rând în toate competiţiile, după meciul câştigat în Cupa României la Craiova (2-1) şi succesele din campionat cu Astra Giurgiu (4-1, în deplasare) şi CSU Craiova (2-1 la Ovidiu). De cealaltă parte, FCSB nu a pierdut nicio partidă dintre ultimele şase disputate în deplasare! Golgeterii celor două formaţii sunt Ianis Hagi (cu nouă reuşite), respectiv Harlem-Eddy Gnohere (cu 14 goluri).