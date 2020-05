La plaja, cu rezervare. Condițiile pentru litoralul romanesc

Cei care vor să meargă la plajele concesionate de pe litoralul românesc trebuie să își facă rezervare, online sau telefonic. Pentru celelalte plaje, autoritățile locale sunt responsabile de menținerea distanțării sociale și a regulilor de igienă. Numărul de persoane care pot face plajă este limitat, având în vedere că sezlongurile trebuie așezate cu păstrarea distanței […] The post La plajă, cu rezervare. Condițiile pentru litoralul românesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.