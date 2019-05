La sase ani de la plecarea din TV, Oana Frigescu s-a reinventat total! Din ce castiga bani acum

Se spune ca televiziunea e ca un drog, dar iata ca exista exceptii! Oana Frigescu a plecat in urma cu sase ani de la pupitrul stirilor si nu vrea sa mai auda de micul ecran.

Mai mult decat atat, dupa atatia ani ca persoana publica si dupa un divort urat, supramediatizat, bruneta s-a reorientat catre un business ce ii asigura liniste, dar si confort financiar.

Dupa patru ani de Observator, in 2013 Oana Frigescu parasea televiziunea, neparand sa aiba un plan legat de viitorul sau profesional. Inlocuita la vremea aceea de Anca Lungu, stirista a disparut din atentia publica, dupa o perioada lunga in care fusese mai mediatizata decat si-ar fi dorit, din cauza divortului de Andrei Badiu, cu care are o fetita de aproape noua ani, Maria.

Oana Frigescu, de la televiziune la bijuterii hand-made

In 2011, la doar 30 de ani, Oana a trecut printr-un divort traumatizant, ce a tinut prima pagina a ziarelor vreme indelungata. In mai putin de doi ani, bruneta bifa trei momente importante din viata: casatoria, venirea pe lume a fetitei ei si divortul. Intrebata de revista VIVA!, pentru care a realizat o sedinta foto in anul separarii, ce sfat le-ar da femeilor care trec, la fel ca si ea, printr-un divort, Oana a raspuns:

‘Firesc ar fi sa nu se autocondamne la un trai nimicitor. Sa nu uite faptul ca fiecare dintre noi avem dreptul la demnitate umana. Sa inteleaga ca prima brutalitate va fi una dintr-un sir nesfarsit. Trebuie sa respinga din start un astfel de tratament, altfel vor deveni victime permanente.’

La opt ani dupa divort si sase ani de la plecarea din televiziune, iata ca Oana Frigescu nu doar ca pare sa se afle intr-o etapa benefica a vietii, concentrandu-si atentia asupra fetitei sale, dar este o femeie de afaceri priceputa.

Fosta vedeta tv a deschis acum cativa ani un business cu bijuterii hand-made care a inceput sa devina destul de cunoscut, asigurandu-i totodata un oarecare confort financiar.

