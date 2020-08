La sedinta publica de la Palatul Copiilor: O eroare de comunicare a produs tensiuni intre conducerea ISJ Constanta si candidatii la posturile de educatori si invatatori

Post viabil patru ani nu este sinonim cu angajare pe perioadă nedeterminată

„O greșeală impardonabilă!”

„Prin dialog și prin colaborare vom găsi cele mai bune soluții”

Ieri, la Palatul Copiilor din Constanța, ședința publică în care urmau să fie repartizați candidații care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, s-a lăsat cu scandal și tensiuni între reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța și cadre didactice.În luna ianuarie, când se fac proiectele de încadrare, se publică lista posturilor vacante care au fost trecute prin consiliul profesoral și consiliul de administrație și se stabilește pentru fiecare în parte modalitatea de angajare – pe perioadă determinată sau nu - pentru anul școlar viitor.Odată cu abrogarea art. 253 din Legea educației, termenul de viabilitate a devenit caduc și deci nu mai există noțiunea legislativă, motiv pentru care specialiștii spun că nici nu ar mai fi trebuit să fie folosit în Calendarul de mobilitate revizuit de Ministerul Educației în contextul pandemiei de coronavirus. La momentul la care școlile anunță posturile la Inspectoratul Școlar Județean Constanța se precizează doar faptul că sunt pe perioadă determinată sau nedeterminată. Nimeni nu cere titulari sau suplinitori...Cel mai corect ar fi fost ca anunțul de ieri pentru ședința publică să nu precizeze faptul că angajarea se face pe patru ani. Ceea ce a condus la confuzia că angajarea pe un post viabil patru ani este sinonimă cu contract de muncă pe perioadă nedeterminatăCe știau candidații prezenți ieri? „Ședința este pentru toate specializările, posturi pe perioadă determinată, de patru ani, motiv pentru care aplicația de la minister blochează și nu poate titulariza. În condițiile în care aceste posturi au fost date către titularizare de către directorii unităților de învățământ, în niciun caz pe perioadă determinată, pentru că sunt în urma eliberării lor la pretransfer. În toată țara aceste posturi au fost declarate titularizabile, pe perioadă nedeterminată, și numai în Constanța apar cu viabilitate de patru ani cum este orice post titularizabil, doar că sunt pe perioadă determinată. Această modificare s-a făcut peste tot în țară, numai aici ni se spune că nu s-a permis modificarea pentru că s-au schimbat inspectorii de la resurse umane și așa au fost preluate și nu s-a mai putut face nimic. Și se aruncă vina dintr-o parte în alta... Și ni s-a spus că se așteaptă un răspuns de la minister, dar că ne sfătuiesc să revenim la ședința de suplinire, în condițiile în care noi avem note de 9,50 și să dăm la anul din nou examen. Ceea ce nu mi se pare normal, după ce anul ăsta am stat patru ore cu masca pe față la examen”, ne-a declarat educatoarea A.P.La ședința de repartizare de ieri, sindicatul învățământ a fost reprezentat de Ștefan Popescu, dar prof. Mitică Iosif avea să afirme: „Când ai un post viabil patru ani, asta înseamnă un ciclu de învățământ, deci poate fi titularizat. Din câte am înțeles, de la ISJ Constanța posturile au plecat spre titularizare, dar nu pe perioadă nedeterminată, așa cum spune legea, ci pe perioadă determinată. Motiv pentru care colegii noștri, mulți fiind la al patrulea-cincilea an de titularizare, nu pot ocupa posturile pe perioada nedeterminată. Dintr-o greșeală impardonabilă... Am sunat imediat la domnul Hăncescu, la federație, iar dânsul a sunat la minister unde i s-a spus că este greșeala ISJ Constanța și azi nu se mai poate face nimic pentru că este etapă de mobilitate și este împotriva legii și nu riscă nimeni dosar penal. Nu ne jucăm, totuși, cu viața unor oameni și cu viitorul lor!”.Întrebat în legătură cu tensiunile produse ieri la Palatul Copiilor, prof., inspector școlar general, a declarat: „Sunt candidați care și-au manifestat nemulțumirea cu privire la faptul că unele posturi care apăreau pe lista de pe site-ul național, deși au viabilitate de 4 ani, au fost propuse pentru angajare pe o perioadă determinată. Vă precizez că lista respectivă este publică din 16 iunie 2020, așadar atât înainte de depunerea dosarelor pentru concurs, cât și ulterior candidații au avut posibilitatea de a se informa corespunzător. Din data de 18 iunie până astăzi, 13 august, la nivel național nu s-a putut efectua, conform metodologiei, nicio modificare a datelor de pe site.Ne dorim să îi sprijinim pe toți candidații din județul Constanța, astfel încât să avem la catedră oameni de valoare. Chiar dacă există și nemulțumiri, avem convingerea că prin dialog și prin colaborare vom găsi cele mai bune soluții pentru fiecare cadru didactic. Cu înțelegere și calm, vă asigur că vom analiza fiecare situație în parte și vom găsi, cu certitudine, aceste soluții”.Cert este că atât educatoarele, cât și învățătoarele cu note peste 7 la concursul de titularizare au plecat, ieri, de la Palatul Copiilor foarte dezamăgite de discursul politicianist cu care s-a încercat să se lămurească problema.