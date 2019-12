La sediul MApN, intalnirea ministrului Nicolae-Ionel Ciuca cu ambasadorul Germaniei in Romania

Ministrul apărării naţionale, Nicolae-Ionel Ciucă, s-a întâlnit miercuri, 11 decembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale, cu ambasadorul Germaniei în România, Cord Meier-Klodt.Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea în domeniul apărării atât în format bilateral, cât și în format multinațional, în cadrul Alianţei Nord-Atlantice și Uniunii Europene, precum și în cadrul misiunilor de menținere a păcii sub egida ONU.Agenda discuțiilor a inclus, de asemenea, buna cooperare între cele două țări în cadrul Grupării de tip Naţiune-Cadru (DEU FNC) condusă de către Germania la nivelul Alianței Nord-Atlantice, cei doi oficiali exprimându-și angajamentul de a continua eforturile pe linia dezvoltării în comun a capabilităților.Ministrul apărării naționale a mulțumit pentru sprijinul primit din partea Germaniei, pe segmentul de expertiză, în procesul pregătitor dislocării în Mali a detașamentului român care, începând din luna octombrie a acestui an, contribuie, pentru un an, la eforturile de menținere a păcii în această regiune din Africa, în cadrul misiunii ONU - MINUSMA.Sursă foto: MApN