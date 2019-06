La trei zile dupa ce subalterna sa a abuzat-o pe fetița de 8 ani din Mehedinți, procurorul general cere instantei revizuirea sentinței

Procurorul general Bogdan Licu a transmis, luni, o ordonanţă Tribunalului Mehedinţi prin care cere interzicerea părăsirii teritoriului României de către fetiţa de 8 ani şi una Curţii de Apel Craiova prin care cere revizuirea sentinţei de încuviinţare a adopţiei internaţionale a Sorinei. Anunțul a fost făcut luni, într-un comunicat de presă, de Parchetul General, la The post La trei zile după ce subalterna sa a abuzat-o pe fetița de 8 ani din Mehedinți, procurorul general cere instanţei revizuirea sentinței appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.