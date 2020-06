La trei zile dupa daramarea statuii primului președinte american, un muzeu propune inlaturarea unui moment dedicat lui Teddy Roosevelt

O statuie a fostului președinte american Theodore „Teddy” Roosevelt va fi înlăturată din locația sa din centrul Manhattanului datorită unor opinii ale acestuia criticate ca fiind colonialiste și rasiste, relatează AFP și BBC. Statuia din bronz a celui de-al 26-lea președinte american i-a întâmpinat pe vizitatori la intrarea Muzeului de Istorie Naturală de peste 80 […] The post La trei zile după dărâmarea statuii primului președinte american, un muzeu propune înlăturarea unui moment dedicat lui Teddy Roosevelt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.