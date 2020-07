La un an de la cazul Caracal, ministrul Justitiei a ramas la stadiul de promisiuni: 'Eu cred ca la un moment dat Romania va fi o tara libera de interlopi'

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, joi, că în opinia sa România va ajunge la un moment dat o ţară fără interlopi şi trafic de persoane, prin cooperarea instituţiilor interne şi internaţionale cu atribuţii în acest domeniu.

"S-a terminat. Ceea ce a început de câteva luni de zile va continua până la stârpirea completă a acestui fenomen. Ştiu că pare iluzoriu, dar, da, eu cred că la un moment dat România va fi o ţară liberă de interlopi, o ţară liberă de trafic de persoane, o ţară liberă de trafic de minori, de abuzuri sexuale şi de toate aceste grozăvii. (...) Am lucrat în ultimele luni şi voi lucra în continuare, împreună colegii de la Ministerul Public, de la Ministerul de Interne, colegi din străinătate - avem alături de noi Ambasada SUA, care aduce expertiză în acest domeniu, avem colegii din Uniunea Europeană. Toată lumea vrea să ajute România să scape de acest flagel şi să se ajute pe ei, pentru că e vorba de un flagel global, de un flagel care face victime peste tot", a precizat Cătălin Predoiu în cadrul unei emisiuni la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.Acesta a subliniat faptul că este inadmisibil ca în secolul XXI, după atâţia ani de la aderarea la Uniunea Europeană, după atingerea unui anumit grad de civilizaţie, să mai fie toleraţi indivizi care nu au nimic mai bun de făcut decât să distrugă vieţi şi destine."Deja sunt lucruri în mişcare. (...) Se va intra cu buldozerul, cu lama, până la rasul solului. În câţiva ani în România nu trebuie să mai vorbim de copii care sunt abuzaţi, de femei care sunt abuzate, de sclavi", a afirmat Cătălin Predoiu.Ministrul a susţinut că problemele se pot rezolva rapid, prin intermediul instituţiilor interne cu atribuţii în domeniu, inclusiv prin cooperare judiciară internaţională."Avem tot aparatul. Trebuie însă, ceea ce nu s-a făcut până mai acum vreun an de zile, în loc să oprim şi să punem acest aparat în debara, în garaj, trebuie să-i dăm drumul să funcţioneze", a spus ministrul Justiţiei.