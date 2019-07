La un pas de dezastru. Nu a fost exercitiu. Mesaj pe Ro-Alert. Sute de oameni evacuati. Zeci de salvatori la interventie

Contactat telefonic referitor la crima din Caracal, el insusi fiind caracalean, Dan Diaconescu a declarat: "Presupusul criminal, Gheorghe Dinca, nu avea cum sa o arda in butoi pe tanara Alexandra, dintr-un simplu motiv ca trebuie atinsa o temperatura de arder

Parintii tinerei din orasul Ianca au primit o veste extraordinara din partea politistilor. Fiica lor, care a disparut in urma cu 20 de zile, a fost gasita pe raza comunei Baraganul. Fata de 18 ani era data in urmarire nationala si internationala.

Apar informatii terifiante, pe surse, din ancheta de la Caracal. Conform unor informatii obtinute de Romania TV, Luiza Melencu, fata care a disparut in luna aprilie, ar fi fost tinuta in viata vreme de trei luni de zile, timp in care Gheorghe Dinca ar fi violat-o zilnic.