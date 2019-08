La un pas de moarte! Ce a pațit un barbat din Argeș

Un moment de neatentie i-ar fi putut fi fatal unui barbat din Arges. Omul efectua lucrari agricole in gradina, s-a rasturnat cu tractorul si a ramas prins sub utilaj. Incidentul s-a produs in localitatea srgeseana Vulturesti. Un barbat de 60 de ani conducea tractorul in gradina, o zona cu teren accidentat si la o manevra […]

The post La un pas de moarte! Ce a pățit un bărbat din Argeș appeared first on Cancan.ro.