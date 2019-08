La un pas de tragedie. Copil de doi ani prins sub dulap, dupa ce a tras de sertar. A intervenit elicopterul SMURD

elicopter smurd google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de ieri, a intervenit de urgenta un elicopeter SMURD in comuna ieseana Dagata, pentru un copil in varsta de doi ani. Concret, copilul a fost transferat de urgenta la Unitatea de primire Urgenta Iasi (UPU) dupa ce un dulap a cazut peste acesta. In urma incidentului copilul a suferit politrauma, un traumatism cranio cerebral, traumatism cranio facial, plaga si hematom lingual, fracturi dentare multiple,traumatism coloana cervicala, traumatism toraco abdominal. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. elicopeter smurd dagata ...