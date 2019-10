La volan sub influenta bauturilor alcoolice

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora au depistat in trafic un barbat care a refuzat sau s-a sustras de la prelevarea de mostre biologice, desi emana o puternica halena alcoolica in timp ce se afla la volan. In data de 08 octombrie 2019, in jurul orei 00.40, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora au oprit in localitatea de frontiera Osoi, judetul Iasi, un autoturism marca SEAT CORDOBA, inmatriculat in Romania, condus de cetateanul roman Z.B., in varsta de 39 ani, domiciliat pe raza judetului Iasi. Cu ocazia controlului, politistii de frontiera au constatat ca barbatul emana o puternica halena alcoolica, motiv pentru care a fost dus la sediul Serviciului Poli ...