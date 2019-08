La volan sub influenta bauturilor alcoolice - FOTO

La volan sub influen a b uturilor alcoolice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bivolari au depistat in trafic, un barbat care conducea un autoturism, desi era intr-o stare avansata de ebrietate. In data de 18 august a.c., in jurul orei 23.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bivolari au oprit in trafic, pentru control, in localitatea de frontiera Tabara, judetul Iasi, un autoturism marca Alfa Romeo, inmatriculat in Romania, condus de cetateanul roman O.M., in varsta de 44 ani, domiciliat pe raza judetului Iasi. Cu ocazia controlului, politistii de frontiera au observat ca barbatul emana o puternica halena alcoolica, motiv pentru care a fost ...