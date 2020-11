Laboratoarele, obligate sa dea rezultatul Covid in 24 de ore, altfel…

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat, miercuri, că laboratorul care nu dă rezultatul unui test Covid-19 în maxim 24 de ore şi nu îl introduce în platforma digitală pentru a fi anunţat atât pacientul, cât şi medicul de familie, va ieşi din programul de testare, relatează News.ro. Nelu Tătaru a fost întrebat, miercuri, la Alba […] The post Laboratoarele, obligate să dea rezultatul Covid în 24 de ore, altfel… appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.