Laborator Praxis: Scleroza multipla

Laborator Praxis Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prezentare generala Scleroza multipla (SM) este o boala potential dezabilitanta a creierului si a maduvei spinarii (sistemul nervos central). In SM, sistemul imunitar ataca teaca protectoare (mielina) care acopera fibrele nervoase si provoaca probleme de comunicare intre creier si restul corpului. In cele din urma, boala poate provoca daune permanente sau deteriorarea nervilor. Semnele si simptomele SM variaza foarte mult, acestea depind de numarul de leziuni ale nervilor si de nervii care sunt afectati. Unele persoane cu SM severa pot pierde capacitatea de a merge independent sau nu mai pot merge deloc, in timp ce altele pot prezenta perioade lungi de remisie fara simptome noi. Nu exista nici u ...