Laborator Praxis: Tusea convulsiva: diagnosticare

logo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prezentare generala Tusea convulsiva nu este o tuse obisnuita, fiind denumita in popor ”tuse magareasca”, datorita zgomotului particular (pacientii trag repede aer in piept dupa ce tusesc violent) sau ”tusea de 100 de zile”(persista timp de cateva saptamani). Aceasta reprezinta o infectie acuta a cailor respiratorii (foarte contagioasa) si este produsa de bacteriile Bordetella, in special specia pertussis. Bordetella pertussis este un cocobacil Gram negativ, aerob, incapsulat, patogen, strict uman, traieste foarte putin in aerul respirat, dar se transmite foarte usor. Bacteriile Bordetella sunt de 7 tipuri: Bordetella pertussis: bacteria supravietuieste doar cateva ...