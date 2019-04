Lac de culoarea smaraldului, langa Brasov. Comoara naturala din satul Racos despre care putini stiu

Lac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In lipsa promovarii sau a investitiilor, locuri de o frumusete rara din Romania raman bine ascunse intre vai si dealuri! Intr-un sat aflat la doar o ora de mers cu masina de Brasov, exista o adevarata comoara naturala. In aceeasi arie protejata se afla ultimul vulcan care a erupt in Romania, un lac de culoarea smaraldului inconjurat de dealuri, dar si coloane imense de roci vulcanice. Aventura incepe chiar din satul Racos. Acolo, turistii strabat stradute inguste, marginite de case sasesti. La iesirea din sat, pe un drum pietruit, cu masina sau pe jos, in cel mult 15 minute ajungem la Complexul Geologic Racos. Doua indicatoare ne anunta ca aproape am ajuns, dar si ca drumurile se despart. Cararea din stanga ne du ...