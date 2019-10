Lacrimi de fericire la Caracal. Monica Melencu tocmai ce a primit vestea buna

Monica Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Amenda de 5.000 de lei pe care a dat-o DIICOT Monicai Melencu, mama Luizei, fata care a disparut in luna aprilie, la Caracal, a fost anulata. „Am cerut doamnei procuror sa ne dea si noua ordonanta ca sa pot confirma acest lucru. Nu ma bazez pe marinimia DIICOT. Este un recul al institutiilor statului. Au dat cu capul intr-un zid si acum au dat inapoi”, a spus avocatul Tonel Pop.Monica Melencu fusese amendata cu 5.000 de lei, amenda maxima, dupa ce a refuzat sa se prezinte la colectarea probelor biologice. Mama Luizei a acuzat autoritatile dupa ce a primit aceasta amenda, precizand ca are o situatie financiara precara. In cele din urme probele ADN au fost recolectate. DECIZIE luata de DIICOT ...