Lacrimi dupa moartea familiei implicate in accidentul de la Baltati! Episcopul Ignatie a mers la rudele rapuse de durere

Tragedia cu patru morti in urma unui accident din judetul Iasi, in care a pierit o intreaga familie, a socat comunitatea din Husi. In accident a murit profesoara Manuela Danilcenco, de 52 de ani, sotul femeii, de 51 de ani, fiul lor, Theodor, in varsta de 23 de ani si iubita baiatului, Ana. Este doliu si la Liceul Tehnologic Ioan Corvin din Husi, acolo unde Manuela Danilcenco era profesoara. Elevii si profesorii sunt socati, iar mesajele de condoleante curg pe retelele de socializare. Blestemul de pe Drumul European 583! Au murit pe loc, unul în bratele altuia. Patru suflete s-au ridicat spre cer dupa accidentul îngrozitor de la Baltati! Soferul care si-a uc ...