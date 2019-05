Lacrimi la capataiul lui Razvan Ciobanu. Iata cate persoane au participat la inmormantare. Incredibil ce au facut cei care nu au putut intra in biserica - FOTO

inmormantare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Oameni obisnuiti si multe vedete din showbiz-ul romanesc au venit sa-l conduca pe ultimul drum pe Razvan Ciobanu. Cei care nu au putut intra in biserica si la cimitir s-au urcat pe garduri si au urmarit inmormantarea de la ferestrele caselor din apropiere. Marius, fostul iubit al lui Razvan Ciobanu a venit la biserica unde se tine slujba de inmormantare. Aceasta abia se tinea pe picioare si a intrat clattinandu-se in biserica. La sfarsitul slujbei de inmormantare a lui Razvan Ciobanu, Ilinca Vandici si Iulia Albu au tinut un mic discurs in memoria acestuia. Slujba de inmormantare s-a terminat in aplauze. „Sa ne intalnim cu el sa ne faca haine in Imparatia lui Dumnezeu ”, a spus preot ...