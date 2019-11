Lacrimi si urlete la CEx-ul PSD. Ce a raspuns Gabriela Firea la intrebarea daca a plans in sedinta PSD:

Au fost discutii aprinse in cadrul Comitetului Executiv National al PSD de marti seara. Printre cei care s-au contrat s-au numarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei si Marian Oprisan, 54 de ani, liderul din Vrancea al partidului.

La iesirea de la CEx, Gabriela Firea n-a negat conflictul cu Marian Oprisan, dand insa un raspuns evaziv, la intrebarea daca a plans: ”Asa sunt eu, mai sensibila. Ce conteaza acum? A fost, repet, o discutie, nici nu mai are rost sa intru in detalii”. Despre discutia aprinsa cu Marian Oprisan, Gabriela Firea a mai precizat: ”A fost o discutie legata de faptul ca eu am reiterat si adus aminte colegilor mei ca am stabilit niste principii, ca nu ne mai intalnim in afara CEx-ului si am explicat ca eu de aceea nu am fost la acea intalnire, cum s-a spus de catre dumneavoastra ‘CEx paralel”, si dumnealui a spus ca se simte jignit ca eu explic de ce nu am fost si ca trebuia sa fiu”.

In cadrul Comitetului Executiv National s-a hotarat numirea lui Marcel Ciolacu drept presedinte interimar al Partidului Social Democrat si a lui Paul Stanescu in functia de secretar general al partidului.

