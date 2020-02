Lady Gaga a anuntat lansarea primul material de studio de la coloana sonora a filmului „A Star is Born”

Lady Gaga a anunţat că va lansa vineri single-ul „Stupid Love”, primul material de studio de la coloana sonoră a filmului „A Star is Born” (2018). (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); O variantă nefinalizată a piesei a apărut online luna trecută, iar aceasta semnala faptul că artista revine la stilul consacrat. În afara anunţului făcut marţi seară, online, de Lady Gaga, un panou publicitar a fost montat în Hollywood. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cântăreaţa, premiată cu Oscar în urmă cu un an pentru piesa „Shallow”, a anunţat anul trecut că lucrează la al şaselea album. Este speculat că următorul album al ei va fi intitulat „Chromatica”. Anul trecut, ea a fost inclusă între membrii Academiei americane de film, în plus, a anunţat lansarea unei linii de cosmetice, dar şi că va juca în următorul film al lui Ridley Scott despre familia Gucci şi uciderea nepotului fondatorului casei de modă. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.