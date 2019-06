Lady Gaga și Bradley Cooper ar putea canta impreuna la ediția de anul acesta a Festivalului Glastonbury

Cântăreața americană Lady Gaga și cineastul Bradley Cooper, despre care s-a speculat că au o relație, ar putea cânta împreună la ediția de anul acesta a Festivalului Glastonbury, care are loc în perioada 26 - 30 iunie, la Worthy Farm din Pilton, Marea Britanie, potrivit The Mirror, scrie Mediafax.

Informația ar fi fost dezvăluită chiar de actorul american într-un interviu pentru jurnalista scoțiană Edith Bowman.

"Pentru podcast-ul meu, Bradley Cooper a vorbit despre filmul «S-a născut o stea/ A star is born» și i-am spus că mi-ar plăcea să îi văd într-un concert live", a povestit jurnalista, invitată în emisiunea "Sunday Bruch", de pe postul britanic Channel 4. Aceasta a spus că actorul i-ar fi mărturisit că a vorbit cu Nick Dewey și cu Emily Eavis, organizatorii Glastonbury, pentru un recital.

La începutul acestui an au apărut zvonuri privind o posibilă relație sentimentală a lui Cooper cu Lady Gaga, starul filmului "A Star Is Born". Cooper a regizat acest film, în care a și jucat alături de Lady Gaga. Însă, în februarie, Lady Gaga, în vârstă de 33 de ani, a pus capăt speculațiilor apărute pe rețelele de socializare online privind o posibilă relație sentimentală a sa cu Cooper, comparând aceste platforme cu "toaleta internetului".

Lady Gaga este în prezent singură, după ce, în februarie, s-a despărțit de logodnicul ei, Christian Carino, după o relație de doi ani.

Totodată, la începutul lunii iunie, Bradley Cooper, în vârstă de 44 de ani, și top-modelul Irina Shayk, care au împreună o fetiță în vârstă de doi ani, s-au despărțit.

După ce presa americană a scris despre destrămarea cuplului Cooper-Shayk, pe platforma de micro-blogging Twitter au apărut numeroase mesaje prin care fanii prezic faptul că actorul va începe o relație cu Lady Gaga.

Anul acesta, festivalul Glastonbury va avea ca headlineri trupele Killers și The Cure, alături de Stormzy, în timp ce Janet Jackson va susține la festival primul ei concert în Marea Britanie după mulți ani. Printre alți artiști anunțați anul acesta la Glastonbury se numără Lauryn Hill, Miley Cyrus, Liam Gallagher, Christine and the Queens, Tame Impala, Vampire Weekend, The Streets, The Good, the Bad & the Queen al lui Damon Albarn, Snow Patrol, Years & Years, Bastille și Idles.