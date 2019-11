Lady Gaga va juca rolul Patriziei Reggiani intr-un film de Ridley Scott

Cântăreaţa Lady Gaga va juca rolul Patriziei Reggiani, cea care a comandat asasinarea soţului ei, Maurizio Gucci, moştenitor al imperiului de modă italian, într-un film care va fi regizat de legendarul Ridley Scott, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Lady Gaga, care a fost nominalizată la Oscar pentru rolul interpretat în filmul "A Star is Born", de Bradley Cooper, lansat anul trecut, va juca rolul Patriziei Reggiani, care a stat 18 ani în închisoare pentru că a comandat, în 1995, asasinarea, la Milano, a fostului ei soţ, Maurizio Gucci.

Reggiani, cunoscută ca Văduva Neagră, a fost eliberată din închisoare în 2016.

Ridley Scott va produce şi regiza acest film, potrivit Variety şi The Hollywood Reporter.

Patrizia Reggiani Martinelli, născută în 1948, era o membră a înaltei societăţi italiene în anii 1980, când era căsătorită cu Maurizio Gucci, moştenitorul imperiului de modă. În 1985, după 12 ani de mariaj, Maurizio a părăsit-o pe Patrizia pentru o femeie mai tânără, spunându-i că pleacă într-o călătorie de afaceri. Nu a mai revenit acasă, iar, în 1991, Patrizia şi Maurizio Gucci, care aveau două fiice împreună, au divorţat. Pe 27 martie 1995, Maurizio era împuşcat mortal de un asasin angajat de Patrizia, pe treptele din faţa biroului său. Crima a şocat şi scandalizat opinia publică, iar, în 1998, Patrizia a fost condamnată la 29 de ani de închisoare. Fiicele ei au pledat pentru clemenţă, susţinând că mama lor a suferit de o tumoare pe creier, de care fusese operată în 1992, dar care i-ar fi afectat personalitatea. În 2000, în urma unui apel, pedeapsa i-a fost redusă la 26 de ani. În acelaşi an, ea a încercat să se sinucidă în închisoare, dar a fost salvată. A fost eliberată în 2016, pentru bună purtare, iar, în 2017, potrivit termenilor unui contract încheiat în 1993, ea a primit de la administratorii averii familiei Gucci o alocaţie anuală de 1 milion de euro.

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor nouă premii Grammy. Artista a câştigat și două Globuri de Aur, pentru rolul din serialul "American Horror Story", precum și pentru piesa "Shallow", de pe coloana sonoră a filmului "A Star is Born", de Bradley Cooper. În 2016, a fost nominalizată la Oscar, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground". A fost nominalizată la două premii Oscar, pentru rolul din "A Star is Born", dar și pentru piesa "Shallow", categorie în care a fost, de altfel, desemnată câștigătoare.