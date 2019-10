Șlagarul zilei la PSD: Președintele anti-Constituție

Premierul Viorica Dancila s-a plans in mai multe sedinte CEX PSD ca liderii partidului au lasat-o sa se lupte singura cu presedintele Klaus Iohannis in momente tensionate. In replica, o parte din ei i-au raspuns ca nu au stiut ca are nevoie de ajutorul lor pentru ca nu le-a zis nimeni. Dupa decizia CCR care il obliga pe Klaus Iohannis sa semneze decrete de revocare a unor ministri si de numire a ministrilor interimari propusi, in PSD s-a dat ordin pe unitate si au inceput sa curga mesajele anti-Iohannis, seful statului fiind descris ca 'Presedintele anti-Constitutie':

Mihai Fifor: Prin refuzul de a aplica decizia Curții Constituționale și a numi un ministru interimar la Educație, Klaus Iohannis pune în pericol o generație întreagă de tineri medici care nu vor putea susține la timp examenul de rezidențiat! Pentru că nu există un ministru, ordinul privind modul de organizare a examenului de rezidențiat nu poate fi semnat. Președintele Iohannis ignoră nevoia pe care o are România de medici și servicii medicale de calitate și blochează cu bună știință accesul a 8000 de tineri absolvenți la sistemul medical.

Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii: „Am și eu o întrebare...dacă pentru președinte imperativul constituțional “de îndată” vedem ce înseamnă, oare cum s-ar putea traduce în timp și spațiu “oricând Ludovic, oricând” ? Pentru domnii și doamnele din opoziție, cei cu fără penali de dimineața până seara, plus respectarea statului de drept, încălcarea constituției este...ce? Chiar aștept definiția lor!”

Corneliu Florin Buicu, presedintele comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor: ”Deși președintele României era obligat, conform deciziei Curții Constituționale, să numească imediat un ministru al Educației care sa permită desfășurarea examenului de #rezidențiat, președintele României nu se gândește la cei 6000 de absolvenți ai facultăților de medicină care vor să susțină acest examen. Examenul de rezidențiat nu se poate organiza în data de 17 noiembrie, așa cum a fost stabilit de anul trecut, urmând a se desfășura pe 8 decembrie”.

Viorica Dăncilă: „A mai trecut o zi de încălcare a Constituției de către Președintele României. Domnule Klaus Iohannis, când puneți în aplicare decizia Curții Constituționale?"

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, vineri, că examenul de rezidenţiat, care ar fi trebuit să aibă loc pe data de 17 noiembrie, va fi amânat pentru 8 decembrie, din cauză că nu are cine semna cele șapte ordine de ministru necesare. Sorina Pintea a declarat, vineri, că motivul amânării constă în faptul că nu are cine să semneze ordinul de examen, în condițiile în care nu există ministru la Educație. Astfel, a fost luată decizia ca examenul de rezidențiat să aibă loc în data de 8 decembrie 2019.

