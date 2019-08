Lana Del Rey a compus un nou cantec ca urmare a atacurilor din El Paso Si Dayton - VIDEO

Cântăreaţa americană Lana Del Rey a publicat, pe Instagram, o melodie intitulată "Looking for America", compusă ca urmare a masacrelor care au dus la moartea a 31 de persoane weekendul trecut în Statele Unite. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Afectată de cele două atacuri din El Paso şi Dayton, Lana Del Rey îşi exprimă durerea prin muzică. Luni, cântăreaţa a publicat pe Instagram un videoclip în care interpretează o melodie inedită, acompaniată la chitară de producătorul ei Jack Antonoff. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Aveam în minte o melodie pe care voiam să o scriu. Ştiu că nu sunt o politiciană şi nu este ceea ce vreau să fiu, aşa că vă rog să mă scuzaţi că am o părere", a scris artista. "Dar, ca urmare a masacrelor din ultimele zile şi care m-au afectat din punct de vedere psihic, aş vrea să împărtăşesc acest videoclip filmat acum 20 de minute. Sper să vă placă se numeşte Looking for America". În această baladă de câteva minute, Lana Del Rey spune "propria versiune despre Statele Unite", fără arme nici "bombe din cer" şi în care drapelul american poate "zbura în libertate", evocând "un vis". "Norman Fucking Rockwell", cel de-al şaselea album de studio al artistei va fi lansat pe 30 august. Născută pe 21 iunie 1985, Elizabeth Woolridge Grant, cunoscută sub numele de scenă Lana Del Rey, este o cântăreaţă şi compozitoare americană. A devenit cunoscută în 2011, graţie melodiei „Video Games”, care a devenit foarte populară pe internet. A lansat cinci albume - „Lana Del Ray” (2010), „Born to Die” (2012), „Ultraviolence” (2014), „Honeymoon” (2015) şi „Lust for Li ...