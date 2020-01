Lansare cu urare, de la Netflix! Cum s-a folosit colindul „Florile Dalbe”, in promovarea unui serial și cum a devenit alpaca lui Godina vedeta

Netflix a reușit performanța! Potrivit topului ADC pe luna decembrie, platforma a deținut cea mai bună campanie a finalului de an. Este vorba de spotul de lansare a serialului The Witcher, care s-a bazat pe o idee ce a devenit rapid favorita topului. Paginademedia.ro informează că spotul de promovare a serialului The Witcher s-a bazat […]

The post Lansare cu urare, de la Netflix! Cum s-a folosit colindul „Florile Dalbe”, în promovarea unui serial și cum a devenit alpaca lui Godină vedetă appeared first on Cancan.ro.