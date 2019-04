Lansare de carte la Biblioteca Centrala Universitara din Iasi!  Mircea Radu Iacoban: ''Din strainatate''

Mircea Radu Iacoban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 24 aprilie incepand cu ora 16.16 in Sala ''B.P. Hasdeu'' de la Biblioteca Centrala Universitara (BCU) Iasi, revista ''Scriptor'' si editura Junimea ii invita pe toti iubitorii de cultura la lansarea cartii ''Din strainatate'' semnata de Mircea Radu Iacoban. Iata cateva detalii despre carte: ''In epoca internetului, cand e destul sa apesi cateva taste pentru a descinde si informativ, si vizual, si sonor in realitatea oricarui alt colt de urne, tipicul exclamativ dupa care s-au alcatuit multe dintre cartile de calatorie de pana acum, grefat pe fondul excesivei utilizari a datelor extrase din ghidurile turistice si din enciclopedii ...