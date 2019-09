Lansare de carte la Biblioteca Judeteana Ioan N. Roman din Constanta

Aula Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța a găzduit ieri, 25 septembrie 2019, lansarea volumului: „Revista Ovidiu – o biografie contemporană”, semnat de dr. Corina Apostoleanu, directorul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța, dr. Luminiţa Stelian și dr. Anca Angela Dobre, din cadrul aceleeași instituții.„Am ales să realizăm monografia acestei reviste, întrucât am considerat-o emblematică pentru începuturile culturale ale Constanței și ale Dobrogei, în general, și, în aceeași măsură, am vrut să omagiem personalitatea lui Petru Vulcan, cel care, venit din afara României, dar cu dorința de a păstra această tradiție a românității și a latinității în această zonă a Europei, s-a gândit să înființeze o revistă, o bibliotecă publică și un cerc cultural, aspecte de dezvoltare culturală și spirituală a Constanței care lipseau la momentul respectiv”, a subliniat dr. Corina Apostoleanu.Revista de cultură „Ovidiu“ a cercului literar cu același nume, a apărut în perioada 15 septembrie 1898 – 30 iulie 1910, sub conducerea lui Petru Vulcan, directorul, dar și fondatorul său. În paginile sale se regăsesc articole de istorie și arheologie a Dobrogei, de geografie, psiho-pedagogie.Petru Vulcan i-a atras în jurul revistei pe I.L. Caragiale, Spiru Haret, Nicolae Iorga, Ioan Kalinderu, I. Petrovici, Mihail Strajan, G.Dem. Teodorescu, Grigore Tocilescu, V.A. Urechia sau Iuliu Zanne pe care i-a numit membri de onoare ai Cercului literar „Ovidiu”.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanţa