Lansare de carte si show de moda pentru copii, la Iulius Mall, in Week-end

Libraria Librarium din Iulius Mall Iasi gazduieste duminica, 12 mai 2019, lansarea volumului XANAX, de Liviu Iancu, cel mai cunoscut jurnalist de turism din Romania. Evenimentul va avea loc la ora 16.00, iar alaturi de autor se vor afla Virginia Costeschi de la Editura Trei si un invitat surpriza. „Xanax e un roman brutal, scris cu tandrete, construit din sute de intamplari adevarate, amuzante si triste in acelasi timp, pentru care eu si personajele mele am platit, cu totii, de fiecare data un pret, mai mic sau mai mare", spune Liviu Iancu. Autorul a intrat in presa in anul 2000, la agentia de stiri Mediafax. A lucrat la tabloidul National, a facut parte din echipa care a lansat revist ...