Lansare la Cotroceni: Klaus Iohannis scoate 'Romania Educata' de la naftalina

Patru documente de politică publică ce abordează tematici esenţiale pentru reforma sistemului de educaţie românesc vor fi lansate miercuri, în cadrul conferinţei "România Educată - politici publice şi coordonarea surselor de finanţare", organizată de Administraţia Prezidenţială.

În cadrul conferinţei vor fi prezentate şi studii recente, ale unor instituţii naţionale şi internaţionale, relevante pentru sistemul de învăţământ şi va fi lansat un dialog inter-instituţional privind viitorul finanţării educaţiei în România, în contextul priorităţilor agreate în cadrul proiectului "România Educată".

Cele patru documente de politică publică au rezultat în urma proiectului "Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a aborda probleme cheie din educaţie pentru a atinge obiectivele propuse pentru 2030" ("Strengthening the capacity of public authorities of addressing key issues in education and reaching the connected goals set for 2030"), coordonat de Administraţia Prezidenţială, documentele fiind realizate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, precizează Preşedinţia.



Finanţarea a fost asigurată prin Programul Uniunii Europene de Sprijin pentru Reforme Structurale, proiectul fiind implementat în cooperare cu Comisia Europeană.



Cele patru documente de politică publică abordează tematici esenţiale pentru reforma sistemului de educaţie românesc, precum cariera didactică, managementul şcolar, echitatea în sistemul de educaţie şi accesul la o educaţie timpurie de calitate. Fiecare document include atât măsuri care pot contribui la atingerea obiectivelor stabilite de proiectul "România Educată", cât şi exemple internaţionale de modalităţi concrete prin care alte state au soluţionat cu succes probleme similare, informează Administraţia Prezidenţială.