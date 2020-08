Lansarea noului album Hey Clockface al lui Elvis Costello are loc pe 30 octombrie

Muzicianul englez Elvis Costello va lansa pe 30 octombrie noul album "Hey Clockface", înregistrat în parte înainte de pandemie, scrie Variety, potrivit news.ro.

Anunţul a fost însoţit de lansarea unui al treilea cântec de pe album, "We Are All Cowards Now", după ce alte melodii au fost lansate la începutul verii.

Din grupul The Imposters cu care Costello a colaborat de-a lungul timpului, doar Steve Nieve este prezent pe album, după ce artistul britanic a înregistrat cu diverse trupe din Paris, Helsinki şi New York în afara programului de concerte.

Alături de el mai cântă un alt fost colaborator, care apare pe albumul "Look Now", câştigător al unui premiu Grammy, co-producătorul Sebastian Krys, cunoscut pentru că a lucrat cu vedete ale muzicii latino.

"Am vrut ca discul să fie viu, chiar dacă melodiile cereau să fie cântate pe un ton mai pronunţat sau mai intim", a spus Costello.

Costello a lansat, pe 12 octombrie 2018, albumul „Look Now”, al 31-lea material de studio al său.

În vârstă de 65 de ani, Elvis Costello - care a concertat şi la Bucureşti în 2011 - este unul dintre cei mai influenţi şi prolifici artişti care s-au lansat pe scena punk-new wave a anilor 1970.