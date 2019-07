Lansarea proiectului ”Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric - strada V. Alecsandri, nr.6, Iasi”

Cladire istorica de pe strada Vasile Alecsandri nr 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi a avut loc conferinta de lansare a proiectului ”Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric-strada V. Alecsandri, nr.6, Iasi”. Au fost prezentate obiectivele, stadiul si activitatile pe care le presupune in continuare proiectul, precum si rezultatele asteptate. Viitoarea ”Casa a Muzeelor” se afla in plin proces de reabilitare. Constructia, realizata la inceputul secolului XX, sediu al fostei Chesturi de Politie si locul in care a functionat revista “Viata Romaneasca”, a fost inclusa in lista monumentelor istorice in 2015. ”Este un proiect ambitios, la care s-a muncit in echipa si s-a pus mult ...