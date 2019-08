Lansarea romanului Musata farseroata Marica, la Tulcea. Un eveniment cultural, etnic si inedit pentru aromani

În data de 20 august, ora 17:30 la Casa Avramide, Str. Progresului, Nr. 32, Tulcea va avea loc lansarea romanului aromânesc "Mușata fârșeroată Marica", un eveniment etnic, inedit, marca Experiențe Dobrogene, proiect de promovare a Dobrogei deja cunoscut publicului amator de povești, culoare, gust și savoare. Printre participanții la eveniment se numără și Maria Cica, constănțeanca care a adaptat cartea în limba română, evenimentul fiind moderat de dr. Laura Stroe, președintele Asociației Culturale Wild Art și inițiator al proiectului Experiențe DobrogeneExperiențe Dobrogene, proiect inițiat de ONG-ul Inomar Cluste descoperă publicului prin evenimentul "Mușata fârșeroată Marica" o lume cu povești de demult, învăluite în aromele vinului dobrogean, mâncărurilor tradiționale ale aromânilor din Dobrogea, istoriei și culturii acestora."Mușata fârșeroată Marica" reprezintă una dintre cele mai prețioase scrieri ale literaturii aromânești prin faptul că înfățișează într-un mod inedit viața aromânilor dintr-o fălcare din vechea Macedonie grecească, dit Machidunii, la sfârșitl secolului al XIX-lea.Romanul aromânesc a fost scris de Hristu Leaghi (1928-2001) în limba aromânească, iar ediția în limba română este semnată de constănțeanca Maria Cica, o apreciată realizatoare de emisiuni a Televiziunii Române. Maria Cica şi-a început cariera de jurnalist în Constanţa, iar de ani buni lucrează în Televiziunea Română. Cea mai recentă realizare a sa este documentarul „AROMÂNII”, un serial în zece episoade, difuzat la TVR.Despre “Mușata fârșeroată Marica", constănțeanca spune că “personajele sunt atât de vii că le poți vizualiza, iar narațiunea curge într-un fel care te include efectiv, ca la un film tridimensional. Are și acel umor special al pâpănilor noștri, iar mentalitatea aromânească cu tabuurile ei este redată magistral. Intriga romanului are toate ingredientele unui succes real, dramă, suspans, umor și chiar erotism, deși autorul este tributar până la sfărșitul mentalității și moralei aromânești”.Alături de Maria Cica, "Mușata fârșeroată Marica" va fi prezentat de dr. Ligia Dima, director al Bibliotecii Județene “Panait Cerna” Tulcea, Stănică Enache, președinte Inomar Cluster, unul dintre inițiatorii proiectului Experiențe Dobrogene și moderat de dr. Laura Stroe, președinte Asociația Culturală Wild Art și inițiator al proiectului Experiențe Dobrogene.Dr. Ligia Dima, director al Bibliotecii Județene “Panait Cerna” invită publicul la lectură cu tot atâta talent ca și autorul romanului “Mușata fârșeroată Marica". “Cu un talent înnăscut de povestitor, autorul, Hristu Leaghi, un aromân ambițios reușește să redea atât de bine prin cuvinte simple dar bine ticluite povestea vieții sale cât și a prietenilor și cunoscuților săi. Hristu Leaghi te introduce în lumea și viața trăită cu bune și cu rele de către neamul său aromânesc încât nu îți vine să lași cartea din mână. Odată ce ai început să citești simți că faci parte din poveste și îți vine să-l întrebi pe Lale Hrista, di iu li știi ahanti multi? - lu mutri ficioru... Așa cum îl întreba tânărul Biță. Nu ezitați să descoperiți povestea romanului "Mușata fârșeroată Marica", participând la lansarea acestuia, marți, 20 august 2019, ora 17:30, la Casa Avramide, un alt loc de poveste și cu o poveste la fel de interesantă”.Stănică Enache, președinte Inomar Cluster afirmă că “farmecul aromânilor este ca dragostea Tanei Babu din romanul “Mușata fârșeroată Marica", deși nu ne-o spunem, ea este evidentă, cel puțin aici în Dobrogea… Mai mult decât atât, Marica, personajul central reflectă de fapt aromânul nemărturisit din noi, toți cei care apreciem conservatorismul nobil al aromânilor care încă răzbate în prezent așa cum și istoria aromânilor “vine spre noi de departe”, vorba lui Hrista, călăuza captivantă a fârșiroților dar și a cititorilor”.Organizatorul evenimentului, dr. Laura Stroe apreciază că “Ineditul experienței dobrogene este dat de prezența “fetei cu capre”, Mirabela Migit (căsătorită Burrichter), din satul Stejaru, Tulcea, care, într-un fel seamănă cu personajul central al romanului, Marica. Citind pe nerăsuflate romanul, am fost impresionată de felul cum s-au întâlnit cele două mușate aromânce, prin intermediul poveștilor personale, la o distanță de un secol una de alta, una fărșeroată ce păzea oile, cealaltă bijduveancă ce păzea caprele în copilărie, aduce în prim plan veșnicia tradițiilor, iubirea pentru părinți și locurile aromânilor, vechiul și noul atunci și acum”.Mirabela Migit Burrichter va fi prezentă la eveniment cu povestea sa și cu produsele de stână, toate făcute din lapte de capră în gospodăria părinților săi, Elena și Nicolae din Stejaru, Tulcea. Invitații vor putea degusta brânză de capră atestată ca produs tradițional, brânză de capră cu ierburi aromate, cu nuci, ciocolată și piperchi țârgăsiți. De asemenea, vinurile dobrogene, oferite de crama Histria de la Cogealac, vor fi nelipsite, pentru a fi degustate. Paul Fulea, fondatorul cramei Histria va alătura produselor de stână ale fetei cu capre de la Stejaru diverse soiuri de vinuri aromate printre care și vinul mult așteptat și prezentat atât de savuros de fiecare dată de somelierul Mădălina Tănase, “Mirachi”, din dragoste pentru Dobrogea.Evenimentul "Mușata fârșeroată Marica" va fi încheiat cu muzică și dansuri aromâne, datini și tradiții prezentate de mușata Andreia Tanur și Ansamblul de Dansuri Tradiționale Meglene Altona din Cerna. Prin dansurile (Chitu, Moșescu, Paidușca, Duniranche) oferite de Altona, publicul va afla într-un mod inedit despre istoria megleno-românilor, din timpurile cele mai vechi, istorie ce a pornit din nordul golfului Salonic, trecând prin masivul Nizde și ajungând aproape de Marianska Planina în câmpia Meglenia. În anul 1926 meglenii sunt strămutați în Durostor, Bulgaria apoi în anul 1940 ajung în comuna Cerna, Tulcea.