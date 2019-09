Lansari de noi colectii - ce trenduri domina toamna aceasta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In pragul toamnei, magazinele de specialitate lanseaza colectiile de incaltaminte si seteaza deci noi repere pentru pasionatele de moda. Incaltamintea a ajuns sa fie mai mult decat o necesitate, o manifestare de stil, o preocupare pentru ca aspectul fizic sa fie unul armonios creat. Incaltamintea este fara doar si poate un element important, necesar, cu valente estetice si pretentii ridicate. Colectiile din toamna aceasta au in vedere schimbari considerabile, tipuri de incaltaminte practica, confortabila. Ce este interesant se refera si la faptul ca o mare parte din propuneri se refera la talpa plata, tocurile stilettos sunt nu la fel de subtiri si inalte. Ce ramane valabil se refera in mod special la pantofii sport si cei sport c ...